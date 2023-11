Reprodução/Instagram MC Kevin ao lado da mãe

Valquiria Nascimento, mãe de MC Kevin , funkeiro que morreu em maio de 2021 após cair do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, foi ao cemitério visitar o tumulo do filho nesta quinta-feira (2), em uma homenagem no Dia de Finados.

A empresária compartilhou uma foto do momento de luto nos Stories do Instagram, enquanto levava flores ao filho. "Tem muitas coisas que não faz mais sentido na minha vida. Hoje vim aqui falar para você que você não vai estar lá fisicamente, mas vai estar para sempre no meu coração. E como sempre te falei: te amo", escreveu ela na legenda.

O cantor tinha 23 anos e era casado com Deolane Bezerra , que estava com ele no hotel no dia do acidente que tirou sua vida.

