Reprodução/ Instagram Mãe de MC Kevin anuncia noivado com produtor 11 anos mais jovem

Valquíria Nascimento, mãe do cantor MC Kevin, que morreu em 2021, anunciou que está noiva do produtor musical Ricardo Donella, de 33 anos. A empresária, de 44 anos, anunciou a novidade pelo Instagram.



A mãe do cantor postou fotos de um ensaio pré-casamento, realizado em Iporanga, praia do Guarujá, no litoral de São Paulo. O produtor musical, que é 11 anos mais novo que Valquíria, a namora por 5 anos.



A data para a celebração oficial do casamento ainda não foi divulgada.