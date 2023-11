Reprodução/Record - 01.11.2023 A Fazenda 15: água na cara e gritaria generalizada marcam manhã; veja

O feno esquentou na manhã desta quinta-feira (2) em A Fazenda 15. Uma briga generalizada começou após os peões cobrarem explicações sobre argumentos usados na formação da roça.

Tudo começou quando Lucas Souza, André Gonçalves e Kally Fonseca estavam esclarecendo o fato do ator ter chamado a cantora de mentirosa.

Leia também A Fazenda 15: Jaque chora e Nadja recusa tarefa em delegação de Shayan





Alicia X e Shayan entraram no meio da conversa e a influenciadora afirmou que o militar não se importa com Kally e, por isso, o peão se exaltou.

🔥 A treta começou quando Lucas, André e Kally estavam conversando na cozinha e esclarecendo sobre André ter a chamado de mentirosa.



Alicia e Shay entraram no meio da conversa. Alicia passou a dizer que Lucas não ligava para Kally, pois não a tentou defender, assim o peão se… pic.twitter.com/4SW4A3L3NE — Antenados (@canalantenados) November 2, 2023





Depois, Kally gritou e afirmou que ela e o grupo Paiol queriam apenas defendê-los. Assim, Jaquelline disparou: "Você trocou a gente só por causa de macho! Você perdeu suas amizades por causa de r*la", disse ela sobre a relação da cantora com Cezar Black.

O barraco continuou com Kally e Jaque. "Machista! Mentirosa! Ela mostrou quem ela é! Ela mostrou! Eu querendo defender ela de roça! Agora mostrou quem é! Que ódio de mim! Ela usando palavra machista! Com uma mulher! Eu querendo defender ela, o André, o Lucas! O Brasill viu!", desabafou Kally.

🔥🗣 Kally: "TAÍ BRASIL O QUE ACONTECE COM QUEM É BOM DEMAIS! O QUE ACONTECE COM QUEM É BOA, QUE TENTA DEFENDER O POVO! VAI DEFENDER, OTÁRIA! EU SOU UMA OTÁRIA! KALLY É UMA OTÁRIAAAAA!"



Jaquelline entra no quarto: "Você gritou comigo várias vezes!"



Kally: "MACHISTA! MACHISTA!… pic.twitter.com/aqPDVY7Q16 — Antenados (@canalantenados) November 2, 2023





Após deixarem a cozinha, Shayan pediu para Lucas sair do quarto e o militar rebateu dizendo para ele não se intrometer. "Você [Shay] é super mal caráter, fica colocando coisas na cabeça dela", disparou Jaquelline.

Em certo momento da briga, Kally bateu no painel e afirmou: "Eu sou Paiol! Não é pra ter cuidado com o Paiol! É pra ter cuidado com o Paiol, agora eu sou Paiol mesmo".

🔥🗣 No final da discussão no quarto, Kally bate no painel de fotos e grita: "Eu sou PAIOL! Não é pra ter cuidado com o Paiol! É pra ter cuidado com o Paiol, AGORA EU PAIOL MESMOOOO!" #AFazenda #AFazenda15 pic.twitter.com/tFvEp1pgoT — Antenados (@canalantenados) November 2, 2023





Além disso, Jaquelline chegou a jogar água no rosto da rival.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

A JAQUE TACANDO ÁGUA NA KALLY pic.twitter.com/TRFU4nH4qV — Central Reality (@centralreality) November 2, 2023





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: