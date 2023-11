Reprodução/Instagram Tata Werneck conta que foi avisada por astrólogo sobre casamento com Vitti

Tata Werneck abriu o jogo ao relembrar o começo do relacionamento com Rafa Vitti. A atriz contou que foi avisada por um astrólogo que se casaria com o ator.

No programa 'Assim Como a Gente', apresentado por Fátima Bernardes, a apresentadora afirmou que lutou contra o envolvimento por ele ser um homem mais novo.





"Eu nunca gostei de homem mais novo! Fui num astrólogo, um ano antes, ele me falou: 'Em janeiro você vai conhecer o cara que você vai se casar! Fui num negócio, encontrei Rafa de regata. Falei: Não! Imagina, menino da Malhação, jamais! Mas liguei para o astrólogo, falei: Olha, conheci um menino da Malhação", disse.

Na sequência, o profissional confirmou que ela se casaria com ele e Tata rebateu: "Mas é o Rafa Vitti".

A atriz revelou que demorou para se render ao romance. "A gente fez verdade ou consequência e ai ele (Rafa) falou assim: 'O que eu posso fazer? Eu tenho 22 anos, eu fico excitado o dia inteiro', alguma coisa assim (risos). Aquilo ficou na minha cabeça, Fátima! (...) Mas ele ficou dois meses atrás de mim e eu falei: não quero! Só que aí, eu já estava apaixonada".

"Lutei muito contra isso, mas essa coisa do mais novo me zoavam muito", completou ela.

Fátima questionou se a luta seria por conta do preconceito. "Eu tinha, sabia? Eu ficava meio envergonhada de estar com um cara mais novo e também falava para ele: 'Você tem que viver muita coisa que eu já vivi, sabe? Eu não quero que você pule essas etapas'. Eu terminei com ele antes de começar a namorar. Eu queria tirar aquilo da minha frente. Eu queria ser mãe e ele falou: 'Eu quero ter um filho com você'. E outro dia o Rafa falou: 'Você viu que tudo o que eu te prometi no primeiro dia, eu fiz?'. Ele casou comigo, teve a Cacá", concluiu.

