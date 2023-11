Reprodução / Instagram Mariah Carey posta vídeo abrindo a temporada de Natal

Mariah Carey, do hit “All I Want For Christmas Is You” (Tudo Que Eu Quero De Natal É Você, em tradução livre), postou um vídeo nas redes sociais, abrindo a temporada de Natal em novembro, logo após o Halloween, comemorado no último dia de outubro.

O vídeo começa com um cofre com um cronômetro, no último segundo do dia 31 de outubro, virando para o primeiro de novembro. Quando o dia vira, o cofre abre e dentro é possível ver a cantora congelada, com diversos personagens do Halloween tentando quebrar o gelo, que é quebrado com Mariah fazendo um de seus famosos falsetes.

O vídeo termina com a artista dançando com seus filhos e dançarinos em um cenário de Natal com neve caindo e a escrita “It´s Time” (É Hora, em tradução livre).

Assista ao vídeo