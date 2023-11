Reprodução Instagram - 1.11.2023 Olivia Rodrigo e Louis Partridge

Após ter lançado o segundo álbum, “Guts” , a cantora Olivia Rodrigo teria iniciado um novo namoro com um ator Louis Partridge, conhecido pelos longa-metragens que participou na Netflix . É o que afirma uma fonte do veículo americano US SUN.



De acordo com a fonte, os dois têm se encontrado com muita frequência e a cantora, inclusive, teria viajado para Londres, Reino Unido, com o intuito de ficar ao lado do ator, que também estava lá.



“Olivia voou para Londres com o melhor amigo dela, Conan Gray. Porém, foi Louis quem realmente veio ver”, explica a fonte, que ainda afirma que os dois se conheceram por amizades em comum.



A mesma fonte também pontua que Olivia e Partridge não ficam muito tempo longe um do outro. Pelo contrário, saem com frequência: “Eles tem saído para jantarem juntos à noite. Foram para um clube e estavam se comportando como um casal”.



Conhecida por protagonizar a primeira temporada de “High School Musical: The Musical: The Series” e pelas músicas que lançou posteriormente, Olivia Rodrigo terminou o último relacionamento, com DJ Zack Bia, no ano passado. Já Louis Partridge, que integrou o elenco dos dois filmes de “Enola Holmes”, não costuma expor a vida pessoal.

