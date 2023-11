Reprodução / YouTube Whindersson desabafa sobre mágoa após divórcio de Luísa Sonza

Na última sexta-feira (27), Whindersson participou do podcast “Flow”, onde desabafou sobre o polêmico fim do relacionamento com Luísa Sonza. Desde 2020, a cantora é acusada de trair o humorista com o cantor Vitão.

O artista fez questão de ressaltar que teve um relacionamento “dos sonhos” com Luísa. "Quando eu terminei com a Luísa, a gente não teve um namoro ruim. Nosso namoro foi incrível, foi muito massa. Tudo isso virou o que virou depois que acabou. Essa era minha raiva naquela época, que não foi ruim", contou.

"Uma coisa é ter um relacionamento vai e volta, aquela loucura, o psicológico abalado e aquelas loucuras que o povo passa, mas eu não passei nada, foi ótimo. Foi muito incrível, a gente aprendeu muito um com o outro", relembrou.

Luísa Sonza assumiu o namoro com Vitão cinco meses depois do divórcio com Whindersson Nunes. Rumores de uma suposta traição começaram a surgir nas redes sociais, por causa da rapidez com que a cantora superou o humorista. Os boatos sempre foram desmentidos pelos três. Até hoje, inclusive, Whindersson e Luíza continuam amigos.