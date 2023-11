Reprodução/Instagram Schynaider e João Silva se separaram





João Guilherme Silva e Schynaider Moura anunciaram a separação nesta quarta-feira (1). O apresentador, filho de Faustão, e a modelo viviam um relacionamento há quase dois anos.





"Após quase dois anos de relacionamento, João Silva e Schynaider Moura neste momento não formam mais um casal. A decisão foi de comum acordo e o respeito, amor e carinho prevalecem sempre. Eles seguem como amigos e torcendo muito pela felicidade do outro", afirmou uma nota do ex-casal à "Glamour".





João e Schynaider assumiram o namoro em janeiro de 2022. Na época, o filho de Faustão tinha 17 anos, enquanto a modelo tinha 33. No fim de outubro, Moura prestigiou a estreia do novo programa do apresentador na Band e registrou o momento nas redes sociais.

Já a última postagem de Silva com a modelo no Instagram ocorreu em 28 de setembro, quando os dois participaram do casamento de Ronaldo e Celina Locks.







