Reprodução João Gordo pede dinheiro na web para processar a Globo; saiba o motivo

O músico e apresentador João Gordo publicou um vídeo na última terça-feira (31) pedindo ajuda financeira para os seguidores, pois está processando a Globo por plágio. Através do Instagram, ele e a esposa Vivi Torrico reivindicaram os direitos do projeto "Panelaço", nome atribuído ao novo programa do GNT, apresentado por Ana Clara.

O projeto Panelaço é um programa de entretenimento apresentado por João Gordo no canal do YouTube desde 2014. Recentemente, a Globo lançou o programa "Panelaço Ao Vivo", exibido no GNT, que segue a mesma abordagem do programa do casal.

No Instagram, João Gordo e Vivi Torrico anunciaram que estão processando a Globo por plágio e pediu colaboração dos seguidores para participarem de uma rifa. O valor arrecadado será destinado para arcar com os custos do processo judicial.

"O nome Panelaço foi inspirado nos ‘cacerolazos’ que acontecem na Argentina. No dia 9 de outubro de 1986, donas de casa do Movimento de Amas de Casa del País realizaram o primeiro panelaço – uma forma singela de protesto, para chamar atenção para uma causa, um direito e dar visibilidade a uma questão. Com essa premissa, começamos o programa Panelaço em um momento de mudanças no consumo de conteúdo, quando o YouTube ganhou força em 27 de novembro de 2014", iniciou.

"Estamos entrando numa grande disputa judicial contra a Globo e GNT para recuperar todos os direitos sobre o nome Panelaço e os direitos sobre nosso trabalho e criação, e para isso, precisamos de apoio para cobrir gastos. Como sempre atuamos no coletivo, pensamos em oferecer uma rifa para quem puder e quiser ajudar", informa o casal.

O valor da rifa promovida pelo apresentador é de R$ 20 reais e os prêmios são: um toy colecionável War Pig do Motörhead e um LP "The Head Cats".

