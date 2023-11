Reprodução Cobertura de R$ 104 milhões de Rihanna já foi de Matthew Perry; veja

A cantora Rihanna mora em uma cobertura em Los Angeles, nos EUA, que já foi do ator Matthew Perry, encontrado morto no último sábado (28). A cantora se mudou em abril para o imóvel, que fica no 40º andar de um edifício luxuoso. O apartamente, que promete ser à prova de paparazzi, foi arrematado pela a artista por R$ 104 milhões.

Rihanna estaria à procura de um espaço maior para criar os filhos, RZA Athelson Mayers, de 1 ano, e Riot Rose Mayers, de 3 meses, frutos do relacionamento com o rapper A$AP Rocky.

A cobertura está localizado no mesmo prédio onde Rihanna já morava, o que faciltou na mudança. Ela precisou, apenas, levar os móveis para o andar de cima por meio do elevador.









