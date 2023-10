Reprodução/Instagram Ex-BBB Marcos Harter chora ao receber transplante de rim de paciente

Marcos Harter revelou que passou uma cirurgia de transplante de rim nesta semana. O ex-BBB 17 estava com sérios problemas renais.

Pelas redes sociais, o médico contou que recebeu o órgão de uma paciente que virou sua amiga. Na publicação, ele apareceu emocionado ao lado dela.





"Recebi o órgão de uma paciente que virou amiga e agora é minha irmã. Eu andei nas trevas e você me oportunizou a vida nova. Senti no peito um estufar de sensações boas e desabei a chorar na noite pré-transplante. Eu senti a VERDADEIRA gratidão! Gratidão eterna a você, minha nova irmã. Vou cuidar de você até o fim", escreveu ele.

Mesmo após receber o diagnóstico dos problemas renais crônico, Marcos seguiu trabalhando e mantendo o tratamento privado.

Vale lembrar que o ex-BBB foi expulso da sua edição na reta final após a produção declarar que ele infringiu as regras ao cometer indícios de agressão física a Emilly Araújo.

