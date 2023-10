Reprodução/Instagram Filha de Leandro explica relação com a família do tio, Leonardo

A filha de Leandro abriu o jogo sobre a relação com a família do tio, Leonardo. Em conversa com os seguidores, Lyandra Costa, explicou como funciona a convivência com ele.

Um internauta questionou o motivo a influenciadora "não se misturar" com o cantor e pontuou que nunca a viu com o lado da família.





Nos Stories do Instagram, ela compartilhou uma foto ao lado do artista e da esposa, Poliana Rocha, e fez questão de responder.

"Deixa eu explicar uma coisa sobre o meu pensamento: primeiro - nem tudo o que é vivido, precisa ser postado. Temos nossas vidas, rotinas, trabalhos... enfim", começou.

"Ele é meu tio, eu sei que ele é artista, mas para mim, ele é família, desde que nasci. Assim como tenho vários outros tios e tias, irmãos do meu pai. Eu amo muito meu tio e toda a minha família paterna, e realmente, nem sempre estou nos eventos de família", completou.

Lyandra relembrou a distância entre os lugares que eles moravam nos últimos anos. "Mas, entendam, eu passei os últimos 10 anos da minha vida morando fora de Goiânia fazendo faculdade, depois especialização, etc. Então realmente eu estive mais ausente nos últimos anos, mas não por opção de estar ausente sempre da minha família".

De volta a cidade, a dermatologista comentou que a agenda dos artistas também é um impeditivo.

"Então, respondendo a sua pergunta que, às vezes, é uma dúvida geral: eu 'misturo' sim com meu tio e com a toda a minha família paterna. Afinal, somos FAMÍLIA e sempre seremos. Nem sempre estaremos todos juntos o tempo todo, porque como expliquei: cada um tem sua vida e suas rotinas. No que depender de mim, sempre me esforçarei para estar juntos deles", declarou.

"E me desculpem, mas a vida de todos é assim, só existe essa cobrança maior em cima de mim porque a minha família é cheia de artistas e que vivem na mídia. Mas não é o meu caso... eu exponho aqui um pedacinho da minha vida e profissão, pois tenho um carinho enorme pelo legado que meu pai deixou e por todas as pessoas que me acompanham aqui por ele", concluiu ela.

