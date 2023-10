Reprodução/Instagram - 30.10.2023 Fernanda Lacerda comeu pedaço de placenta após dar à luz primeiro filho





Fernanda Lacerda deu à luz Gabriel no último domingo (29) e comeu a própria placenta após o parto do primeiro filho. A influenciadora mostrou o momento em que ingeriu um pedaço do órgão e explicou o que motivou a decisão.





Em vídeos divulgados nos stories do Instagram, a modelo aparece com o bebê próximo ao peito ainda em uma maca no hospital, enquanto come o pedaço da placenta. Fernanda inicialmente ficou receosa, mas logo avaliou: "Parece um sushi, um sashimi. Com a fome que eu estou, eu comeria inteiro. É gostoso".

A influenciadora contou que comeu o órgão por conta dos benefícios que a ação poderia trazer para ela no pós-parto. "A ingestão da placenta melhora a produção de leite, dá mais energia e diminui os sintomas da depressão pós-parto", defendeu.

Após compartilhar o momento, Lacerda publicou um texto da consultora que a acompanhou no parto rebatendo críticas sobre a ingestão de placenta. "Doula criticando ingestão de placenta no perfil alheio e falando que é nojento? Pode isso? Que profissional é essa, que não respeita as escolhas da puerpera e ainda vai comentar que é nojento? [...] Se você concorda ou não, aí o problema é seu", declarou a também Doula Gil Ramos.





