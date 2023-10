Rico Melquiades

Campeão de "A Fazenda 13", Rico Melquiades chamou atenção dos seguidores pela coleção de procedimentos estéticos. A intervenção mais recente fez com que o influenciador aparecesse com suturas nos olhos e boca e com o rosto inchado. Rico conversou com os seguidores sobre se sentir mal com a aparência e também destacou os ataques de haters, que ridicularizam ele. Até um "chá de rosto novo" ele promoveu.