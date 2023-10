'Amigos' de Kally

Kally analisou o jogo em conversa com Alicia e Shayan Haghbin e o peão a alertou sobre a amizade com os integrantes do grupo "pôr do sol", André Gonçalves, Jaquelline Grohalski e Lucas Souza. "Teus amigos, em nenhum momento, ficaram do seu lado no momento em que você estava passando perrengue", disse o iraniano, relembrando o episódio da última discórdia, em que a cantora ficou bêbada. Ainda no bate-papo, Shay ressaltou que "não confia" totalmente em Kally no jogo.