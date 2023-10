Polícia envolvida

Em 2016, causou tumulto em um voo para Brasília quando ele pegou o telefone usado pelos comissários de bordo e pediu uma oração. Após uma reclamação, a Polícia Federal retirou o funkeiro antes do desembarque dos outros passageiros no destino final. No corredor, ele se desentendeu com um passageiro, que deu um soco nele.