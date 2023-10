Reprodução/IMDB Matthew Perry

Matthew Perry, que ficou conhecido por interpretar Chandler Bing em "Friends" morreu no último sábado (29), deixando uma legião de fãs de luto. O ator, que teve o auge da carreira na década de 1990 e no início dos anos 2000, fez outros trabalhos além da série norte-americana.

Filho do também ator John Bennett Perry, Matthew apareceu na TV, pela primeira vez, aos 10 anos. Ele participou do seriado "240-Robert" (1979), onde o pai era protagonista.

Após a estreia, ele seguiu na carreira de ator e emendou participações em alguns seriados, como "Charles in Charge" (1985), "Second Chance" (1987) e "Home Free" (1993).

Matthew também fez trabalhos nos cinemas. Ele atuou no primeiro filme, em 1988, em "Uma noite na Vida de Jimmy Reardon". Um ano depois, fez "Não mexa com a minha filha". Em 1997, Matthew contracenou mais uma vez com pai, no longa "E agora, meu amor?", onde foi protagonista. Na trama, os dois fizeram pai e filho.



Em seguida, ele foi convidado para entrar no elenco de "Friends, série sobre seis amigos novaiorquinos que compartilham os desafios da transição para a vida adulta. Matthew fez um dos protagonista, o sarcástico Chandler Bing. A produção teve 10 temporadas (de 1994 a 2004) e fez grande sucesso, sendo exibida até hoje, no canal da Wraner na plataforma de streaming HBO Max.



Divulgação Elenco original da aclamada série 'Friends'

Após o fim de "Friends", o ator seguiu em séries, como The Good Wife (2012), Go On (2012) e Mr. Sunshine (2010), onde foi cocriador e contou com uma participação do pai dele.



Reprodução/IMDB Matthew Perry

Ele também fez filmes marcantes como "Meu Vizinho Mafioso" (2000), "Meu Vizinho Mafioso" (2004) e "17 Outra Vez" (2009), produção em que divide papel de protagonista com Zac Efron.

Durante a carreira, Matthew enfrentou o vício em álcool, opioides e cigarro . Ele, inclusive, estava em reablitação quando gravou "Friends".