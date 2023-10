Divulgação/ Globo Globo abre inscrições para novo reality musical

Na noite desta sexta-feira (27), a Globo anunciou a abertura de incrições para um novo reality musical. Ana Clara apareceu nos intervalos comerciais da emissora para dar detalhes do programa que promete misturar a busca por uma nova voz com desafios de convivência.



"Peraí, deixa eu adivinhar: você ama música? Cantar, se apresentar para os amigos, para família, na noite", iniciou a apresentadora.



"Inclusive, você escuta quase todo dia que nasceu para viver disso? Acertei? Então, meu bem, chegou a hora de provar isso para o Brasil inteiro. Vem aí o maior reality show musical que a televisão brasileira já viu. É música, convivência, tudo junto. Corre lá que as inscrições já estão abertas", completou ela.



Em comunicado à imprensa, a emissora afirmou que programa está previsto para o segundo semeste de 2024 e aceita insrições de cantores de todos os gêneros musicais. A nota ainda afirmou que o reality irá transmitir ao vivo, por 24 horas, o processo inicial da carreira de um cantor.



“Há elementos técnicos de colaboração com os artistas para que eles evoluam enquanto participam do reality, combinado com provas que demandam não só habilidade, mas sorte também. Há ainda a convivência. Nosso trabalho é para que estes artistas saiam com suas carreiras o mais definidas possível. A música é o trunfo de cada um”, destacou Boninho, diretor de gênero de Variedades e Realities na Globo.