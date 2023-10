Reprodução/ PlayPlus 'A Fazenda 15': Jaque se revolta com provocações de peoa: 'Dane-se'

Na manhã deste sábado (28), Jaquelline Grohalski desabafou com Alícia X e Henrique em "A Fazenda 15", enquanto fazia o trato dos animais. A ex-BBB reclamou de comentários que ouviu de Nadja Pessoa sobre o consumo de bebidas dela e sobre o affair com Lucas Souza.



"Ai, tá difícil...", desabafou Jaquelline.



"Vivi e vou viver de novo. E vou fazer o que eu quiser aqui dentro! Ninguém tem nada a ver com a minha vida, entendeu? Ninguém paga as minhas contas. Vou beber mesmo! Com álcool ou sem álcool. Vou beber o dia que eu quiser, vou beijar o dia que eu quiser. Vou brigar com o 'boy', sim. Vou voltar [com ele] sim, porque eu sou bipolar. E dane-se!", completou.



