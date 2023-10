Reprodução/ GNT Tatá Werneck desabfa sobre momentos difíceis da gravidez

Tata Werneck participou do programa "Assim Como a Gente", com com Serginho Groisman, exibido na noite desta sexta (27). Durante a conversa com Fátima Bernardes, a atriz fez um desabafo sobre as dificuldades que enfrentou na gravidez de Clara Maria, de 4 anos, fruto do relacionamento com Rafael Vitti:



"Eu sofri muito, passei muito mal, passei dois meses deitada, vomitava 40 vezes por dia. E as pessoas me julgavam muito por estar reclamando. A primeira coisa que eu falei quando ela nasceu foi: filha, me perdoa por não ter tido ainda a dimensão do que é ser a sua mãe", disse ela.



Tatá, então, disse que tinha medo de reclamar e ser julgada pelas pessoas. "A gente passou por coisas muito difíceis que eu nunca falei. O teste do pezinho veio errado, dizia que ela tinha uma coisa séria. Veio outro e estava errado novo. Fizemos um teste genético, que saiu dois meses depois e aí falaram que ela ficaria boa. Fiquei olhando para ela e pensando como eu ia proteger o maior amor que eu tenho na vida. Eu faço questão de não romantizar".

A humorista ainda foi questionada pela plateia sobre os ensinamentos que passa para a pequena. Ao responder, ela se emocionou e fez Fátima Bernardes chorar.

"Eu fui criada pela minha avó e ela era uma mulher de muita fé. Até na hora de morrer, ela falou que estava indo ver jesus, que estava feliz", contou.



"Tenho uma rotina de orações com a Cacá. Antes de sair, antes de dormir. Fico explicando de uma maneira lúdica, que pequenas coisas são sinais bonitos da vida. Rafa a ensina a cheirar as plantinhas, por exemplo. E isso eu também chamo de fé, olhar para as pequenas coisas", completou.

