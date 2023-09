Reprodução/Instagram Vitão diz que Suelen Gervásio está violando os diretos da filha

A novela de Vitão e Suelen Gervásio ganhou um novo capítulo na quarta-feira (6). O cantor compartilhou um desabafo nas redes sociais dizendo que a modelo se nega a fazer teste de DNA na filha que está esperando.

Nos Stories do Instagram, o artista publicou diversos comprovantes de transferências bancárias para a ex. Na nota, ele diz que exige a comprovação de paternidade, já que Suelen diz que vai registrar Nina sozinha.





"Em respeito a todas as mulheres brasileiras grávidas, que vivenciam diariamente o absoluto abando paterno que a maioria passa, mas que infelizmente podem ter seu sofrimento naturalizado por mulheres que fazem uso indevido desse lugar de dor e solidão, é que esclareço: entrei com ação judicial no Rio de Janeiro para ofertar alimentos gravídicos desde que soube, via internet, que eu não era o único possível pai da bebê, que, repito, pode ser sim minha filha", começou ele.

"Vinícius, quando foi informado pela mãe que também poderia ser pai da mesma criança, foi logo impossibilitado de também oferecer alimentos porque a mãe depredou por completo seu meio de trabalho: seu estúdio. Contratamos equipe interdisciplinar para garantir todos os direitos da criança ainda por nascer, mas que, infelizmente, já passou3 de seus direitos violados", seguiu.

Na sequência, ele listou: "Possui incontáveis ultrassonografias acessáveis em redes sociais e em programas de TV, expondo indevidamente sua imagem, a mãe segue em juízo reafirmando que não precisa fazer o exame de DNA, tentando negar à filha seu direito fundamental à identidade e por fim, ao desqualificar ambos os possíveis pais na internet e ainda reafirmando que registrará a filha sozinha, confessa publicamente a violação de um direito que não é da mãe ou do pai, é da criança, logo não há como silenciar".

"Toda criança tem direito à identidade e nenhum pai ou mãe deve postar o que pode gerar constrangimento futuro para uma filha ou filho. Todas as ações judiciais, mas também toda a abertura de diálogo entre nossa equipe interdisciplinar e os profissionais que assistem à mãe foram providenciadas, para garantir o direito (e não o abuso de direito) da criança. Todo pai e mãe devem ler o Estatuto da Criança e do Adolescente", completou.

Vitão afirmou que acionou a Justiça para tratar o caso. "As medidas judiciais estão sendo tomadas através do processo ajuizado junto à vara da família de Jacarepaguá, mesmo sem termo certeza em relação a quem de nós é o pai. Ser homem é diferente de ser mero macho. Homem não espera a mulher pedir exame de DNA, ele exerce seu dever de pedido do exame, por ser sua responsabilidade com um novo ser humano que pode ser sua filha ou filho. Precisamos pautar essa discussão: filhas e filhos não são objetos de pai ou mãe. São pessoas humanas e com direitos garantidos em leis", concluiu ele.

