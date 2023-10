Reprodução/Instagram MC Guimê nega que Lexa paga suas dívidas e equipe da cantora rebate

Após surgiram boatos de que Lexa estaria pagando as dívidas do ex-marido, MC Guimê, o cantor se pronunciou sobre o assunto nas redes sociais.

Nos Stories do Instagram, o funkeiro aformou que não conversa mais com a ex-esposa e que isso pode tê-la levado a resolver as pendências, até então do casal, sozinha.





"Mais uma mentira circulando na internet, e eu precisarei pontuar algumas questões aqui para que fique bem claro este assunto. Não neguei em pagar minha parte de rescisão de nenhuma funcionária que trabalhou pra mim ou comigo enquanto estava com a Lexa, só não estou mais falando com ela, e nessa minha ausência de respostas, provavelmente ela e seu pessoal tiraram essa conclusão precipitada e estão divulgando essa mentira para querer se passar de 'vítima'/'injustiçada'", começou.

O ex-BBB também comentou sobre o pagamento de um imóvel, feito antes do casamento. "O processo do imóvel refletiu na Lexa porque éramos casados com comunhão de bens. Jamais quis ou pedi para que ela pagasse. Foi um pedido que veio da Justiça, não meu. Eu comprei o imóvel para morarmos juntos. Tivemos momentos bons e felizes lá, mas infelizmente, por ter sido um contrato cheio de falhas, essa briga vem se arrastando na Justiça até hoje".

Por fim, Guimê afirmou que não deseja que Lexa se envolva na quitação da dívida. "Por mais que quando casamos afirmamos que 'estaríamos juntos na alegria e na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença', não preciso e não quero que ela pague esse processo ou qualquer outra coisa. Porém, temos que aguardar a decisão final da Justiça, e eu continuarei nessa batalha sem querer nada do que é dela", concluiu ele.

Equipe de Lexa se pronuncia sobre pagamento de dívida de MC Guimê

Além do cantor, a equipe da cantora também se manifestou nesta sexta-feira (27) sobre o assunto. De acordo com eles, Guimê teria saído de casa e abandonado as responsabilidades financeiras.

"A cantora Lexa esclarece por meio de sua assessoria de imprensa que a falta de resposta do Guilherme (MC Guimê) levanta dúvidas sobre o cumprimento dos compromissos financeiros acordados durante o período em que estavam casados. Guilherme saiu de casa e abandonou tanto seus animais de estimação quanto suas responsabilidades financeiras", disseram.

