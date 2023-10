Reprodução / Instagram Mãe de Lucas Penteado se pronuncia após internação do ator

Andrea Prata Penteado, mãe de Lucas Penteado, usou as redes sociais para fazer uma postagem após a internação do filho. Atualmente em cartaz nos cinemas com o filme “Nosso Sonho”, em que interpreta o cantor Claudinho, o ator foi hospitalizado após uma crise de estresse emocional e precisou ser socorrido por paramédicos na última quarta-feira (25), em São Paulo.

Sem realmente citar a internação do filho, Andrea compartilhou a música “Já Deu Tudo Certo”, de Péricles. “Tenho o dom de nunca desistir. Sem batalha não há vencedor”, fala uma parte da canção.

O advogado de Lucas, André de Castro Alves, se pronunciou sobre a hospitalização do artista. "No início da tarde de 25 de outubro, o ator Lucas Penteado teve um estresse emocional quando estava num hotel no centro de São Paulo. O ator foi socorrido pelo pai e pela mãe e foi encaminhado numa ambulância para atendimento médico especializado de saúde mental", afirmou em nota.