Reprodução/Instagram Lexa publicou clique romântico com novo affair, Ricardo Vianna

O ator Ricardo Vianna, novo affair de Lexa, postou no Instagram, na quinta-feira (26), um vídeo em que aparece mergulhando no mar. A cantora se derretou no post e chamou a atenção de seguidores.



"Aaaaah, que vídeo lindo! Você é luzzzz", comentou Lexa no post. "Nós somos!!!", respondeu Ricardo, com emojis de estrelas.



Internautas foram à loucura com a interação. "Vocês são lindos juntos", escreveu uma seguidora. "Parabéns, vocês fazem um casal lindoo", comentou outra.Mais uma internauta disse: "Filha, nota 10 pra você, que troca boa essa hein, Lexa".



Lexa começou a aparecer em público com Ricardo Vianna no dia 21 de outubro . A cantora, inclusive, já foi flagrada aos beijos com o ator. O affair vem após a artista se divorciar, em setembro, de MC Guimê, com quem ficou casada por 7 anos.



