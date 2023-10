Reprodução Rachel Sheherazade reage à eliminação de Simioni

A eliminação de Kamila Simioni do reality "A Fazenda 15" parece ter agradado a ex-participante Rachel Sheherazade! Logo após o término do programa, a jornalista publicou um vídeo celebrando a saída da rival e enaltecendo a cantora Kally, que permaneceu no confinamento.

"Tchau Simioni, tchau! Vem para cá, vem para o mundo real para ver o que te espera, beijo no coração. Kally, querida, feliz demais por você ter voltado até a final", declarou.









A mensagem não foi direcionada só para a recém eliminada Kamila Simioni. A influenciadora Jenny Miranda, rival e quem foi agredida pela jornalista, também ganhou uma dedicatória.

"Quem é que a gente está esperando? Jenny, você é a próxima, amor! Vem pra cá", disse rindo.

Jenny, vc é a próxima😅 pic.twitter.com/XMACqoi5us — Rachel Sheherazade 🧚🏼‍♀️ (@RachelSherazade) October 27, 2023

