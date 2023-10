Reprodução/Globo Gizelly quer a a justiça seja feito no caso das acusações contra Prior





A ex-BBB Gizelly Bicalho entregou um veto da Globo, após o "BBB 20", sobre o caso do ex-participante Felipe Prior. Em 2020, Prior foi acusado de estupro por duas mulheres.



Gizelly foi a 14ª eliminada do BBB 20, enquanto Prior saiu do programa da Globo quatro semanas antes. Ao voltar à rotina fora do confinamento, Gizelly revelou que recebeu um veto da Globo sobre a situação de Felipe Prior.





“Quando cheguei em Vitória [Espírito Santo, após sair do confinamento], a assessoria da Globo me ligou e falou: ‘Você nunca vai tocar no nome dele, porque todas as entrevistas vão perguntar dele e você não vai responder’”, disse Gizelly, em entrevista ao programa Sensacional, da RedeTV!.

Em julho deste ano, Prior foi condenado a seis anos de prisão, em regime semiaberto, por estupro. A vítima acusa o arquiteto por um caso de violência que ocorreu em 2014. A denúncia foi feita em 2020 e a decisão da condenação é da juíza Eliana Cassales Tosi Bastos, da 7ª Vara Criminal de São Paulo.

“Não compactuo com os atos dele. Ele foi condenado agora a seis anos pelo crime de estupro e tem ainda mais três [denúncias]: uma já é processo e as outras duas são inquéritos policiais da mesma conduta, são os mesmos crimes”, explicou. “Que ele pague por tudo que fez, se foi ele que fez. Esse ele já é condenado. Nunca quis me envolver com essa pessoa depois que soube [das acusações]”, completou Gizelly.