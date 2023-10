Antonio Chahestian/Record TV Rachel Sheherazade e Cariúcha se encontram pela 1ª vez após A Fazenda

Tudo em paz? Após protagonizarem uma das maiores rivalidades de "A Fazenda 15", Rachel Sheherazade e Cariúcha querem fazer as pazes. Nesta quinta-feira (26), as ex-participantes se reencontraram pela primeira vez após a saída do confinamento.



O encontro de Rachel Sheherazade com Cariúcha foi registrado pelo progrma Domingo Espetacular da Record TV. O episódio inédito será exibido no domingo a partir das 19h45.

A jornalista e a cantora de funk se encontraram no calçadão de Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Recentemente, Cariúcha já tinha indicado o desejo de se retratar com a colega de confinamento.

Em "A Fazenda 15", Cariúcha acusou indevidamente Rachel Sheherazade de racismo após confiar no relato de outra participante. As peoas tiveram diversos conflitos e trocaram muitos xingamentos. Entretanto, parece que o desejo é deixar a convivência no reality para trás.

