Reprodução/Instagram Patrícia Ramos terminou o casamento após cinco anos

Patrícia Ramos se envolveu em uma polêmica, nas redes sociais, recentemente. A apresentadora compartilhou uma suposta indireta ao ex-marido Diogo Vitório sobre uma dívida. Na última quinta-feira (26), então, o empresário fez questão de falar do assunto.



"Amigos dica de ouro pra vocês. Não façam conta no nome de vocês pra namorado/marido. Porque se vocês terminarem e ele não pagar as contas, é o teu score que vai ficar baixo e não o dele. Boa noite espero ter ajudado", publicou Patrícia, na última quarta-feira (25), no Twitter. Internautas indicaram que o post seria uma indireta para o ex-marido.



Um dia depois, Diogo Vitório se pronunciou no Instagram. "Em relação às recentes notícias e especulações que têm circulado na mídia, gostaria de esclarecer que desconheço qualquer dívida ou suposto calote", iniciou ele.

O empresário também afirmou que os advogados dele estão tomando as medidas legais necessárias sobre a polêmica.

"Reforço que sempre mantive um compromisso inabalável com a honestidade e a responsabilidade em todos os aspectos da minha vida, inclusive em relação às minhas obrigações financeiras", completou Diogo.

