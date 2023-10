Reprodução/Instagram/Ingryd Alves Bruna Biancardi lamenta morte de fotográfa de ensaio newborn de Mavie

Na noite de quinta-feira (26), Bruna Biancardi usou as redes sociais para lamentar a morte da fotógrafa Ingryd Alves, que morreu aos 28 anos após sofrer um mal súbito.

Uma semana antes da tragédia, a profissional fez um ensaio newborn da influenciadora e do jogador Neymar Jr com a filha, Mavie. Ela passou mal de madrugada e chegou a ser reanimada por uma equipe médica, mas sem sucesso.





Através dos Stories do Instagram, a modelo comentou sobre o tratamento de Ingryd com a herdeira. "Hoje nos deparamos com a triste e inesperada notícia do falecimento da Ingrid Alves, que fez as fotos do newborn da Mavie na semana passada. Quero deixar aqui os nossos sinceros sentimentos a família, amigos e colaboradores do estúdio. Conheci a Ingrid no nascimento da Marina [afilhada] e aqui em casa".

"Durante as fotos, pude notar o quanto ela gostava do que fazia, tão calma, trocando a Mavie nas pernas dela com todo o cuidado para não chorar, não acordar. Tão detalhista com as fotos", seguiu ela.

Por fim, Bruna agradeceu Ingryd: "Que Deus te receba e conforte os que ficaram. Obrigada por ter registrado esse momento tão especial que guardaremos para sempre. Você está nas minhas orações", concluiu.

