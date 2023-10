Reprodução/ Instagram Neymar posta foto com Mavie e Bruna Biancardi

Na última quinta-feira (26), Neymar usou o Instagram para compartilhar uma foto com a filha Mavie e a namorada Bruna Biancardi. O jogador questionou sobre com quem a bebê, que nasceu no início de outubro, mais se parecia e internautas brincaram com a situação".



"Estamos com uma dúvida aqui. Com quem mais Mavie se parece?", questionou ele, ao postar um enquete. Em seguida, ele compartilhou o resultado: "Deu o papai".

Internautas brincaram sobre a semelhança do jogador com a filha em um post sobre a foto no perfil Gossip do Dia. "A cara dele, tadinha", disse um. "A cara dele, de tanto ódio que a Bruna sentiu na gravidez kkkkkkkk", brincou outro. "Parece com o Neymar, antes das harmonizações", escreveu mais um seguidor.







