Kayky Brito publica vídeo de agradecimento no Instagram

Na manhã desta quinta-feira (26), Kayky Brito usou os stories do Instagram para agradecer pela vida. O ator, que sofreu um atropelamento, no início de setembro, fez a segunda aparição após o acidente e ignorou uma polêmica que está envolvido. A web desconfia que Brito tenha terminado com a esposa, a jornalista Tamara Dalcanale.



"A vocês, que eu não falo todo dia, mas quase sempre, eu só agradeço. Porque sonhar é fazer e a gente pode fazer. Só cabe a gente, só basta a gente", disse ele, em meio a barulhos de obra. "Um beijo a cada um de vocês! Tenha fé sempre, acredite, tá? Um beijo no coração. Até a próxima!", completou.



O vídeo foi postado um dia depois de Kayky parar de seguir a espos a na rede social. O unfollow, porém durou pouco. Logo após a repercussão, ele voltou a seguir Tamara.



Tal atitude aumentou os rumores do fim do casamento, que se iniciaram na época do atropelamento do artista e foram reforçados quando ele recebeu alta. Durante a recuperação de Kayky, foram divulgadas imagens dele conversando com outra mulher, momentos antes de sofrer o acidente. Além disso, após ele sair do hospital, Tamara não apareceu em algumas fotos de família. A jornalista e o ator estão juntos desde 2020 e são pais de Kael, de 1 ano e 10 meses.

