Pam Martins Luísa Sonza se revolta ao ouvir o nome de Chico enquanto canto música do ex

Luísa Sonza não gostou nada de escutar o nome do ex-namorado, Chico Moedas, enquanto se apresentava na gravação do DVD do grupo Menos é Mais. A plateia relembrou a versão antiga da música dedicada ao influenciador e levou uma bronca da cantora.

Após toda a polêmica do término devido à traição do streamer, a artista reescreveu a canção que dizia 'Chico, se tu me quiseres sou dessas mulheres de se apaixonar' e substituiu por 'Se acaso me quiseres sou dessas mulheres de se apaixonar'.





Na gravação, o público seguiu a letra original e acabou levando uma puxada de orelha de Luísa. "P*rra, tá de sacanagem? Falaram Chico, vai se f*der! Volta, volta, volta", pediu ela para a banda.

"Tem gente que ainda não aprendeu, tem que aprender", completou.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: