Reprodução Fred Nicácio

O médico Fred Nicácio encantou os internautas nesta quinta-feira (26) ao publicar registros da viagem para Fernando de Noronha, Pernambuco. A publicação também viralizou devido os seguidores comentarem o volume na sunga do ex-BBB.

Nas fotos publicadas, Fred aparece de trajes de banho com o cenário paradisíaco do arquipélago no fundo.

"Eu cheguei. Não foi fácil, mas o que importa é que eu cheguei. E valeu a pena cada degrau da subida. O lugar MAIS LINDO que já pisei até hoje nesta vida. Noronha é sem dúvidas o meu lugar preferido no mundo", dedicou o influenciador.

Nos comentários, os seguidores não deixaram de mencionar o detalhe na sunga do médico. "Eu dei zoom, me julguem! Fredão é maravilhoso", comentou um internauta. "O que é isso inchado, doutor?", questionou outro. "Que lugar lindo... e você deixou tudo mais lindo ainda príncipe", elogiou um terceiro.









































