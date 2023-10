Reprodução Britney e Justin fizera sucesso entre os fãs nos naos 2000

Nesta terça-feira (17), a revista "People" divulgou parte da autobriografia de Britney Spears, "The Woman in Me", que será lançada em 24 de outubro. Em uma das partes, a cantora fala sobre um segredo que manteve, durante anos, com Justin Timberlake: Britney engravidou, enquanto namorava o cantor, e fez um aborto.

A artista contou que tirou o bebê porque Timberlake não queria ser pai. "Justin definitivamente não estava feliz com a gravidez. Ele disse que não estávamos prontos para ter um bebê em nossas vidas, que éramos muito jovens", escreveu Spears. Ela iniciou o namoro com o cantor quando tinha 17 anos, em 1999, e terminou o romance em 2002.



Atualmente, a cantora é mãe de dois meninos, Sean Preston, de 18 anos, e Jayden James, de 17, frutos do segundo casamento, com Kevin Federline.

