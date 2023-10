Reprodução/Instagram Isis Valverde aciona advogados ao ter nudes atribuídos a ela vazados

Isis Valverde foi vítima de crime cibernéticos ao ter fotos nuas atribuídas a ela vazadas. As informações da foram divulgadas pela colunista, Fábia Oliveira.

Segundo a publicação, os criminosos fizeram montagens onde, na publicação original, a atriz aparecia com roupas ou biquínis, e eles retiraram as peças através de programas de computador.





"São [imagens] totalmente falsas e criadas através de recursos digitais com montagens artificiais. Adverte pela gravidade do assunto, pois o conteúdo é ilegal, inclusive para quem o reproduz", diz a nota da assessoria de imprensa.

O caso foi registrado na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática para "notificar e responsabilizar os provedores de internet que compartilharem às imagens fraudulentas".

