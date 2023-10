Reprodução/Instagram Ex ator mirim baleado por policial está em estado grave; família pede orações

Nesta quinta-feira (26), a família do ex ator mirim, Guillermo Hundadze, atualizou o estado de saúde dele após ser baleado por um policial em uma briga de trânsito .

Segundo a nota publicada nas redes sociais, o jovem está internado em estado grave na UTI.





"Informamos que no dia 23 de outubro de 2023, Guillermo Hundadze, mais conhecido como Gui50, se envolveu em uma briga de trânsito e foi alvejado por tiros. Até o momento, ele passou por uma cirurgia e atualmente se encontra em estado grave na UTI", começa a nota.

Na sequência, a equipe fez um pedido aos fãs de Guillermo. "Pedimos para quem gosta do Gui e o acompanha que faça uma oração pela vida dele e para que ele se recupere o mais rápido possível, por favor. Para as pessoas que estão desferindo ódio nas redes, tenham respeito e empatia com a família e, principalmente, com ele! O Gui é um bom amigo, filho, neto e namorado. Quem o conhece sabe que ele é muito mais do que o conteúdo dos vídeos postados. Ele é jovem e tem muito para viver e aprender. Agradecemos, desde já, pelas mensagens de apoio e carinho", concluiu.

