Reprodução/Globo Ana Maria Braga anunciou que vai se ausentar do comando do "Mais Você"

Nesta quinta-feira (26), Ana Maria Braga comemorou 24 anos de "Mais Você" com um programa especial. Ela aproveitou a ocasião para avisar que vai se ausentar da apresentação da atração na próxima semana.



Ana Maria se dirigiu a Thalita Morete, que irá substituí-la com Fabrício Battaglini, e disse: "Thalita, se prepare porque na próxima semana eu vou precisar sair porque vou fazer um trabalho fora junto com a nossa equipe. Você e Fabrício estarão lá e já agradeço por antecipação".



O programa contou com a equipe do "Mais Você" e convidados especiais, como Ferrugem, César Tralli e Patrícia Poeta. Durante a atração, foram lembrados momentos marcantes do programa e Ana Maria ainda homenageou Tom Veiga, intérprete de Louro José, que morreu em 2020.