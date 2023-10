Reprodução/ PlayPlus 'A Fazenda 15': Sander Mecca faz trato dos animais pela primeira vez

Nesta quinta-feira (26), Sander executou, pela primeira vez, o trato dos animais em "A Fazenda 15". A delegação foi dada pelo fazendeiro Lucas e não agradou muito o cantor.



"Não é de caráter punitivo ou alguma coisa assim, acho que até para ele descer um pouco, fazer as atividades da Fazenda. Acho legal ele fazer os animais", disse ele ao designar a tarefa. Sander disse que preferia ficar na cozinha, mas aceitou a tarefa.



Sander ainda não tinha cuidado de nenhum animal desde que começou o reality. Ele também não tinha feito a coleta do lixo ou cuidado das plantas. O peão gostava de ficar na cozinha, cuidando das refeições do colelga e, por isso, os participantes não o indicavam para as funções da sede.

Nesta semana, o ex-Twister cuidará das ovelhas. Lucas prometeu ajudá-lo e também se prontificou a ficar na cozinha.



O Fazendeiro @lucassouzaofl ajuda @sander_mecca nas atividades. É a primeira vez do peão no trato dos animais. Será que ele vai se sair bem?



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 6 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxTg1v pic.twitter.com/YBV1iWeV0g — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 26, 2023













+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente