Reprodução / TV Globo Ivete Sangalo relembra início de relacionamento com marido: ‘Ensinar um pouco’

No quadro de conselhos sentimentais do programa “Pipoca da Ivete”, do último domingo (22), o participante da plateia, Manoel Fernandes, contou que a irmã está com ciúmes da mãe, que está em um relacionamento com um rapaz 20 anos mais novo.

Ivete Sangalo pediu a ajuda de Nicolas Prattes, convidado de ontem, para aconselhar Manoel sobre o assunto, já que a mãe do ator é apenas 16 anos mais velha que ele.

"Uma suposição: se tua mãe não está com ninguém e arruma alguém da sua idade, um coleguinha seu, você ia ficar com ciúme?", perguntou Ivete, ao que Nicolas respondeu sem pensar: "Eu ia ficar com ciúme, sim".

A artista então aconselhou. "Se espelha na mamãe, que está pendurada naquele bonitão dela. Daniel é 13 anos mais novo que eu. O que eu fiz? Estava disponível, para usar um pouco da minha experiência e ensinar um pouquinho para ele", finalizou ela, arrancando risadas da plateia.

Ivete conheceu o marido, Daniel Cady, em 2008 e, no mesmo ano, o casal passou a morar junto. Em maio de 2011, eles oficializaram a relação.