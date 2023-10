Reprodução/ Instagram Luísa Sonza beijou dançarina, mais uma vez, durante show em Minas Gerais

Luísa Sonza está curtindo a fase de solteira. A cantora voltou a beijar, publicamente, a bailarina Mariana Maciel. O beijo aconteceu durante um show da artista em Lavras, em Minas Gerais, no último sábado (21), e foi gravado pelos fãs.



A cantora já tinha sido vista aos beijos com a bailarina, em uma festa, no dia 15 de outubro . Então, no último fim de semana, o clima esquentou no palco, e as duas protagonizaram um beijo, com direito a mão boba da dançarina no bumbum de Sonza.



Eita meus amores, vai com calma morena misteriosa 🥵 pic.twitter.com/VTcDy6tkz7 — Luisa Sonza Cortina de Fumaça (@lovesonzaa) October 22, 2023





Mariana integra a equipe de dançarinos de Luísa há cerca de um ano e também trabalha como professora em estúdios de dança. No Instagram, ela acumula mais de 50 mil seguidores e milhares de visualizações em vídeos de coreografias e de apresentações com a cantora.



Luísa Sonza está solteira após namorar por 4 meses Chico Moedas. Em setembro, ela anunciou o término durante a participação no "Mais Você". Foi na ocasião, ainda, que a cantora contou que foi traída pelo streamer.



