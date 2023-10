Reprodução/PlayPlus Rachel Sheherazade em participação no programa 'Hora do Faro'

Rachel Sheherazade, expulsa de “A Fazenda 15” na última quinta-feira (19) após polêmica envolvendo suposta agressão, participou do programa “Hora do Faro” desde domingo (22), na Record TV.

Em entrevista para o quadro “A Fazenda: Última Chance”, a jornalista se emocionou ao revelar detalhes sobre sua desavença com a participante Jenny Miranda, de quem ela afirmou que “sentiu medo”.

Durante uma discussão sobre as tarefas que os peões devem realizar durante a semana, Rachel se recusou ao cuidar das ovelhas, alegando estar com “roxos nos braços” e sentindo dores por ter cuidado do lixo na semana anterior. Em devido momento, a jornalista colocou a mão no rosto de Jenny, o que a produção do programa entendeu como uma agressão, o que infringe a regra do reality, causando assim a expulsão da participante.

Na conversa com Rodrigo Faro, Rachel admitiu que perdeu o controle: “Conseguiram [me tirar do sério]”, respondeu a jornalista ao apresentador.

“Conseguiram tirar o meu equilíbrio, conseguiram mexer com o meu medo. Conseguiram me colocar medo, eu tive medo de ser agredida naquela hora. Eu tive medo daquela pessoa”, admitiu ela, se referindo à Jenny.

Visivelmente emocionada, Rachel relembrou momentos envolvendo Jenny e Kally Fonseca, que se tornou aliada de Rachel durante seu confinamento. “Ela já tinha tentado agredir a Kally num momento de fragilidade, onde ela tinha bebido e estava sozinha, sem os amigos por perto. Ela tentou agredir a Kally. O Cezar Black tentou proteger a Kally e ela inventou mentiras sobre o Cezar, ela não teve piedade. Ela falou para todo mundo, o Brasil inteiro. Que ele tinha agredido ela. Então ela é uma pessoa completamente sem caráter e sem medidas para prejudicar os outros”, disse Rachel.

Rachel também se emocionou ao receber as mensagens de apoio do público, admitindo ter se sentido solitária durante o programa. “A senhorinha que falou: ‘Estamos com você’. Que coisa linda, né? A gente se sente muito sozinha lá dentro, Faro. Poxa, que bom que eu tivesse podido ouvir esses conselhos, né? ‘Não entra na pilha de ninguém’, ‘Estamos com você’... que lindo esse carinho”, completou ela em lágrimas.