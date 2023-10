Reprodução/Instagram - 22.10.2023 Ricardo Vianna é apontado como novo affair de Lexa

Após assumir o novo affair com Ricardo Vianna, Lexa foi vista em um clima íntimo com o ator, na noite deste domingo (22), no Micareta Rio, na Marquês de Sapucaí.

Os dois aparaceram em um público, aos beijos e abraços, depois que a cantora declarou, em um show do último sábado (21), que não estava mais solteira . No mesmo dia, ela apareceu com Ricardo Vianna.



Lexa e Ricardo Vianna assumidos no show da Daniela Mercury



Lexa e Ricardo ainda mostraram que conseguiram deixar as polêmicas que envolviam o ator de lado e curtiram o trio. Ele foi acusado de agredir a ex e se explicou nas redes sociais.



