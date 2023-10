Reprodução/Instgarm David Beckham em foto com a filha Harper Seven, de 12 anos

David Beckham usou as redes sociais para compartilhar um momento em família, ao lado da filha Harper Seven, o ex-jogador de futebol aparece sorridente enquanto acompanha o treino do time Inter Miami, do qual é um dos proprietários.

"Levando a filha para o dia de treinamento", escreveu ele na legenda da publicação que acompanha duas fotos ao lado da filha de 12 anos.

Harper é fruto do casamento de David com Vitória Beckham, com que o atleta tem ouros dois filhos, Brooklyn, de 24 anos, Romeo, de 21 e Cruz, de 18.

