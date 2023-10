Reprodução/Instagram Tunico da Vida denuncia caso de injúria racial em Espirito Santo

O produtor musical Tunico da Via, filho de Martinho da Vila, denunciou um vendedor por injúria racial em Vitória, no Espírito Santo . Por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, o artista contou que estava passeado com a esposa, Déborah Sathler, e com o porco de estimação, Soba, quando o homem o mandou “voltar para a favela”.

"Eu, Tunico da Vila, negro brasileiro, acabei de sofrer racismo aqui na Rua da Lama por um idiota que falou para eu voltar para a favela. Uma injúria racial. Estou passeando com meu porco. Ele já tinha sido grosso com a minha esposa e foi gritar com ela, eu intervim e falei para ele sair e ele falou: ‘volta pra favela, que lá é o seu lugar’. E o pior, ele é pardo", desabafou o músico.

Na legenda, ele continuou: "Alerta de Racismo! Tenho vídeos e testemunhas, mas isso somente na delegacia. Se sofrer racismo, por mais que você tenha vontade, não agrida e sim, chame a @policiamilitar.pmes para que eles façam a parte deles. Isso porque passeamos com o Soba. Racismo é crime inafiançável e injúria racial... dá problema. Racistas não passarão! Agradeço a compreensão dos PMs que me atenderam e agora tenho que me cuidar, mas amanhã estarei na Polícia Civil! RACISMO É CRIME! E ANDO SIM COM MINHAS GUIAS DE ORIXÁS PORQUE ISSO NÃO ME ENVERGONHA!"

