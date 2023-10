Reprodução Ex-peoa Nathalia Valente expõe ataques de ódio: 'Merece apanhar'

A ex-peoa de "A Fazenda 15" Nathalia Valente fez um desabafo sério na tarde desta sexta-feira (20). Nas redes sociais, ela exibiu comentários de ódio e refletiu sobre os haters a seguirem só para xingá-la.

Através dos Stories do Instagram, a jovem de 20 anos exibiu mensagens que diziam: "Podre, você é ruim de alma" e "Tu merece apanhar na rua, sua nojenta".

"Eu sou um ser humano, eu tenho sentimentos, eu fico triste, eu fico feliz, eu choro, eu erro, um ser humano erra, a gente aprende com nossos erros. (...) Então assim, a minha cabeça muda cada dia, a cabeça de qualquer um muda todos os dias, a gente erra, a gente fala merda ou vai dizer que você, alecrim dourado, nunca errou na sua vida? Que saco, para de ser hipócrita. Você que vem aqui no meu perfil e vem me xingar para de ser hipócrita, sabe? Não tem sentido você parar a sua vida para vir me xingar".

A cantora enfatizou que os ataques de ódio acontecem com frequência diária e avisou que não irá aceitar essas atitudes só porque tem uma vida pública.

"Não façam isso com as pessoas, chega uma hora que cansa! Eu não nasci para agradar a todos e tenho a consciência disso, mas também não nasci para ser massacrada diariamente por pessoas mal amadas! Se você não gosta de mim, não vem no meu perfil, não perca seu tempo precioso para me atacar", declarou.

A ex-peoa afirmou que, apesar dos ataques, está bem psicologicamente e já passou da fase de se importar com a opinião de quem não gosta dela. "Todos os xingamentos dizem mais sobre vocês do que sobre mim", completou.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.