Sorvetão e Conrado brigam com internauta que relembrou ensaios nus do casal

Andréa Sorvetão e Conrado bateram boca com um internauta após ele relembrar os ensaios nus que os dois já fizeram.

Tudo começou quando o casal compartilhou um vídeo dizendo que foram cancelados por se apresentarem como "casal cristão, hétero e de família tradicional".





"Há um tempo atrás, nós fomos cancelados por falar que somos um casal cristão, hétero e de família tradicional, para ver se tinha alguma empresa que patrocinava a gente. Porque tem muita empresa que patrocina a lacração. Será que tem alguma empresa que patrocina a tradição?", declararam.

Então, um seguidores relembrou os ensaios nus feitos por eles. "Garoto G Magazine e Andréa Sorvetão sexy. Super tradicionais", escreveu.

"Isso era em uma época que nada tinha a ver com o tradicional. Era um prestígio para os artistas serem chamados e muito bem pagos para prestigiar as classes de hétero e gays. Seu raciocínio é fraco", rebateu o cantor.

"Quanta besteira sai dessa sua boca de merda. Vai se tratar, jegue. E assista mais TV para dizer que estamos fora da mídia. Jegue. Doente", completou Conrado.

