Reprodução/Instagram Léo Santana e Lore Improta relatam roubo nos EUA: 'Quebraram o vidro'

Léo Santana contou nessa quinta-feira (19) que ele e Lore Improta foram furtados ao chegarem em Las Vegas, nos Estados Unidos.

O cantor contou que assim que o casal saiu do aeroporto, na segunda-feira (16), foram almoçar e, nesse tempo, o vidro do carro foi quebrado e seus pertences foram levados.





"Vamos dar um alerta aqui ao povo sobre vir para os Estados Unidos? Se liguem muito, estão rolando muitos furtos. A gente passou por isso logo na chegada em Vegas. Fomos furtados no carro. Quebraram o vidro do carro e levaram alguns pertences da gente. [Mas] beleza, a gente trabalha para poder comprar novamente. Deus nos dá saúde para isso", disse ele nos Stories do Instagram.

Segundo Léo e Lore, esse tipo de roubo ficou comum na região. "A gente também vacilou. Se atentem a isso para não passarem pelo mesmo perrengue que passamos. Graças a Deus, não estávamos no carro", declarou.

O artista ainda revelou que eles retornaram ao restaurante para tentar ver as câmeras de segurança, porém, o estabelecimento negou o pedido e informou que só o fariam a pedido da polícia. Os dois foram até a delegacia local, ficaram horas para fazer um boletim de ocorrência e não conseguiram recuperar os pertences.

"Vocês falam que no Brasil é uma dificuldade para resolver as coisas, que a Justiça demora para ser feita, enfim. Aqui também não é fácil assim não, gente. Pensa em uma burocracia e no perrengue que passamos para contactar uma polícia. Quando conseguimos, não iam atrás do carro. Não pense que nos Estados Unidos deve ser mil maravilhas. Não é sempre assim", contou.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: