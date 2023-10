Reprodução/Instagram Pocah tem festa cancelada após revelar arte do convite: 'Preconceito'

Nesta quinta-feira (19) Pocah contou que teve a festa de aniversário cancelada após revelar a arte do convite, que continha fotos do seu novo projeto de funk.

"Eu ia fazer minha festa num lugar aqui na Barra [da Tijuca, Rio de Janeiro], assinei contrato e quando enviamos a arte do convite com as fotos de 'A Braba é Ela', cancelaram minha festa", disse.

A artista explicou o motivo. "Alegando não querer esse 'tipo' de festa no local. Gente, eu tô com um ódio tão grande! O preconceito realmente não tem fim", desabafou.

Na sequência, ela compartilhou as imagens do convite. "Para quem não viu onde está o preconceito. A arte foi feita com essas fotos do meu EP Estética de funk/comunidade. Logo após o envio, o cancelamento do evento. Coincidência".

"Tenho muito orgulho de onde eu vim e isso para mim é livramento. A festa vai fluir no normal. Me aguardem", concluiu ela.

