Reprodução/Instagram Paris Hilton exibe o filho em fotos e encanta a web: 'Anjo precioso'

Paris Hilton dividiu novos registros ao lado do filho, Phoenix, nas redes sociais e arrancou elogios dos seguidores.

A empresária mostrou a primeira visita do herdeiro, de 10 meses, em Nova York e a fofura dela encantou.





"Meu anjo precioso Phoenix pela primeira vez em Nova York", escreveu ela na legenda da publicação.

"Muito fofo", declarou uma seguidora; "Os olhos azuis lindos", elogiou outra; "Ele está crescendo muito rápido", comentou uma terceira.

Paris é casa com Carter Reum e Phoenix veio ao mundo por meio de barriga de aluguel em janeiro deste ano.

