Reprodução/Record - 19.10.2023 Roça de 'A Fazenda 15' foi cancelada após confusão gerada por Rachel Sheherazade









Nesta quinta-feira (19), Jenny acusou Rachel Sheherazade de agressão durante uma confusão em "A Fazenda 15". Após o acontecimento, o site da Record informou que a roça foi cancelada e internautas especulam a expulsão da jornalista.



Logo pela manhã, Rachel e Jenny se estranharam após a jornalista se recusar a tratar das ovelhas, como a mãe de Bia Miranda, fazendeira da semana, havia delegado. As duas causaram uma briga generalizada pela casa, que acabou em uma suposta agressão.



Isso porque, no fim da discussão, a jornalista voltou atrás e tentou fazer o trato das ovelhas e Jenny quis ajudar. Rachel recusou a ajuda e as câmeras do PlayPlus cortaram mais um briga entre as peoas.



Quando o sinal voltou, os peões comentaram que Jenny acusou Rachel de expulsão. Na casa da árvore, a jornalista comentou que apenas colocou mão no rosto da influencer. "Tive que colocar a mão na cara dela, no rosto dela", disse Sheherazade. Lucas, que estava presente na ocasião, afirmou que a jornalista apenas queria tirar a peoa de perto dela.



Rachel contando o que rolou com Jenny na oficina. Lucas disse que Tonzão é um safado, Rachel concorda e chama ele de covarde. #AFazenda pic.twitter.com/aBr9Q0U9wv — Dantas (@Dantinhas) October 19, 2023

A loira, então, foi chamada pela produção e disse: “Eu disse que não quero ficar aqui se minha integridade física for colocada em risco.”



🚨 Rachel foi chamada pela produção: “Eu disse que não quero ficar aqui se minha integridade física for colocada em risco.” #AFazenda pic.twitter.com/PF3oqwztmp — Dantas (@Dantinhas) October 19, 2023









Enquanto isso, na varanda, Cezar Black e Rádames repercutiram a briga. "Ela [Jenny mostrou a boca" , disse Rádames. "Estava sangrando?", questionou o ex-BBB. "Tinha uma marca do dente" , respondeu o atleta.



🚨 URGENTE: Cezar Black e Radamés comentam sobre a briga entre Rachel e Jenny e Radamés diz que a marca da mão de Rachel estava no rosto da Jenny. #AFazenda pic.twitter.com/J3hv0ic16l — Dantas (@Dantinhas) October 19, 2023









Lucas e Jaque notaram que Rachel estava demorando para voltar a sede e internautas expecularam a expulsão da peoa. Após as especulações, a Record informou que a peoa estava expulsa, por agredir Jenny, e que a roça dessa semana está cancelada.